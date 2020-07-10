Хотели изменить границы: на Закарпатье собирали подписи за присоединение к Венгрии

Трианонский мирный договор действует с начала прошлого века

В Закарпатской области житель Ужгорода призывал к изменению границ территории Украины, ему объявлено подозрение. Провокатор подозревается в призыве изменить границу с Венгрией, с которой у Украины продолжаются споры по языковому вопросу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

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"Речь идет о привлечении граждан Украины к обжалованию в международных институтах результатов Трианонского мирного договора", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что подозреваемый и его сообщник, гражданин другой страны, пытались дестабилизировать ситуацию в Закарпатской области по изменению границ территории и государственной границы Украины. Они собирали подписи жителей Закарпатья в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора.

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Согласно этому договору, отдельные территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области, в 1920 году вышли из Королевства Венгрия.

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"Экспертиза показала, что бюллетени, которые они (подозреваемые. – Ред.) использовали для анкетирования, содержали призывы к нарушению территориальной целостности Украины", – сообщила прокуратура.

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Трианонский договор входит в число документов, которыми было оформлено окончание Первой мировой войны.

Напомним, еще в 2018 году в Закарпатье разразился скандал из-за венгерских паспортов. Тогда в консульстве республики в Берегово гражданам Украины выдавали венгерские документы при том, что украинское законодательство запрещает двойное гражданство.

В июне 2020 года Венгрия попросила Украину сохранить Береговский район Закарпатья в нынешних границах после административной реформы.

А о потасовках на границе с Венгрией, которые произошли в конце мая, узнавайте из видео:

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