Инфицированный коронавирусом священник отказывается лечиться

Он собирается завтра пойти в храм и проводить богослужения

В Черновицкой области медики сегодня получили лабораторные подтверждения еще 73 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук сообщил сегодня в видеообращении в Facebook.

"Число новых лиц, которые инфицировались, продолжает у нас стремительно расти. За сегодня мы имеем установленные 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией", – сказал председатель ОГА.

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Он добавил, что среди людей, которые инфицировались, есть четверо священнослужителей. Как отметил Осачук, один из этих священников отказывается лечиться.

"Они уже проинформированы о положительном результате тестирования. Но удивляет то, что один из них всячески пытается отвергнуть и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные. Он собирается завтра пойти в храм и проводить богослужения", – сказал чиновник.

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По состоянию на вечер 15 апреля в Черновицкой области зафиксировано 662 случая коронавирусной инфекции. Среди них 10 человек умерли, а 21 пациент выздоровел и был выписан из больницы.

Напомним, что в Лавре зарегистрировано более 90 случаев инфицирования коронавирусом, также известно о смерти двух священнослужителей. Накануне Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин и на ее территории появились посты правоохранителей.

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При этом наместник и братия Киево-Печерской лавры попросили прихожан о финансовой помощи.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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