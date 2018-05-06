Ивано-Франковск празднует 356-летие со дня основания города

В областном центре Прикарпатья тысячи горожан собрались на площади Ивана Франко и провели торжественное шествие к городской Ратуше. Колонна прошла по улицам Независимости – Витовского – Шеремета и дошла до площади Рынок.

"Здесь традиционно состоится официальное празднование Дня города, все желающие получат угощения. В этом году для гостей и жителей города подготовили праздничные вкусности – медовый "Франик-пряник" – сообщают в мэрии города.

Также по случаю празднования 356-й годовщины со дня основания Ивано-Франковска, вчера в городе состоялся масштабный велопробег. Таким образом тысячи ивано-франковцев объединились для того, чтобы поздравить свой родной город с Днем рождения и эта традиция, которая с каждым годом становится все более популярной.

"Более 2000 украинском и иностранцев сели на велосипеды в велодень в Киеве. Спасибо всем: мы побили свой прошлогодний рекорд, сегодня нас больше на семь сотен. До рекорда Украины осталось еще немного. Действующий рекорд – 2300. Это лишь дополнительный стимул в следующем году на 357-ю годовщину Ивано-Франковская приобщиться к велодня ", – мэр Руслан Марцинкив.

Напомним, во Львове первый день празднования Дня города завершился 3D-мапингом на фасаде Львовского национального университета им. Ивана Франко, что на улице Университетской.

Ранее сообщалось, что во Львове на 762-ю годовщину основания города провели костюмированное шествие, в котором приняли участие средневековые рыцари и дамы, конный король Лев, а также танцовщики и музыканты, спортсмены, театралы и оркестры. Всего в праздничном марше поучаствовали более полутора тысяч человек.