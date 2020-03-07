Из Украины выдворили двух иностранцев: что произошло

Миграционная служба Тернопольской области в течении недели выдворила двух иностранцев-нарушителей. Как сообщает пресс-служба ведомства, работники выполнили решения суда.
Так, 5 февраля из Украины был выдворен 35-летний гражданин Азербайджана.
"Иностранец прибыл в нашу страну с частной целью по условиям безвиза, но не выдержал разрешенных сроков пребывания. Должностные лица миграционной службы обнаружили нарушителя во время отработки областного центра и в соответствии с требованиями законодательства, составили в отношении него админпротокол и приняли решение о принудительном возвращении в страну происхождения. Когда и этим требованием человек пренебрег, Управление миграционной службы обратилось в суд с иском о его выдворении", – рассказали о процедуре в Миграционной службе Тернопольской области.
Кроме того, несколькими днями ранее из-за длительного нарушения миграционного законодательства Украины пришлось принудительно покинуть и 45-летней гражданке Российской Федерации.
Напомним, правоохранители Закарпатья выдворили за пределы Украины иностранного криминального "авторитета" "Черного". 55-летнего гражданина иностранного государства принудительно отправили за пределы нашей страны через международный пункт пропуска "Киев-Борисполь".
Также ранее из Украины выдворили "Молдаванина" и запретили ему въезд в страну на пять лет.
Кроме того, из Украины снова депортировали 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл "управлять" преступными группами угонщиков.
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