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Из Украины выдворили двух иностранцев: что произошло

7 марта, 06:00

Татьяна Власенко

Россиянка и азейбарджанец нарушили миграционное законодательство

Миграционная служба Тернопольской области в течении недели выдворила двух иностранцев-нарушителей. Как сообщает пресс-служба ведомства, работники выполнили решения суда.

Так, 5 февраля из Украины был выдворен 35-летний гражданин Азербайджана.

"Иностранец прибыл в нашу страну с частной целью по условиям безвиза, но не выдержал разрешенных сроков пребывания. Должностные лица миграционной службы обнаружили нарушителя во время отработки областного центра и в соответствии с требованиями законодательства, составили в отношении него админпротокол и приняли решение о принудительном возвращении в страну происхождения. Когда и этим требованием человек пренебрег, Управление миграционной службы обратилось в суд с иском о его выдворении", – рассказали о процедуре в Миграционной службе Тернопольской области.

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Кроме того, несколькими днями ранее из-за длительного нарушения миграционного законодательства Украины пришлось принудительно покинуть и 45-летней гражданке Российской Федерации.

Напомним, правоохранители Закарпатья выдворили за пределы Украины иностранного криминального "авторитета" "Черного". 55-летнего гражданина иностранного государства принудительно отправили за пределы нашей страны через международный пункт пропуска "Киев-Борисполь".

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Также ранее из Украины выдворили "Молдаванина" и запретили ему въезд в страну на пять лет.

Кроме того, из Украины снова депортировали 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл "управлять" преступными группами угонщиков.

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