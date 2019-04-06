Из Украины выдворили криминального авторитета "Молдована"

"Авторитета" который контролировал поставки наркотиков в колонии, выдворили из Украины

Из Украины криминального авторитета по прозвищу ”Молдован”. Фото: Facebook

Из Украины выдворили криминального авторитета "Молдована" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/884/504/5ca8845047ff0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/884/504/5ca8845047ff0.jpg 2019-04-06T14:01:21+03:00 Запад "Авторитета" который контролировал поставки наркотиков в колонии, выдворили из Украины

Из Украины выдворили криминального авторитета по прозвищу "Молдован", который контролировал поставки наркотиков заключенным украинских колоний. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

"Выловлен" и по решению суда уже поехал в родную страну, в Молдову, с запретом на въезд в Украину на пять лет гражданин Молдовы, неоднократно судимый уголовный авторитет по кличке "Молдаван", который после освобождения из мест лишения свободы на протяжении полугода скрывался в Хмельницкой области, так же ж она ему понравилась", – написал он.

В пресс-службе областной полиции добавили, что 38-летний гражданин соседней страны несколько лет назад поселился в Хмельницком, где совершил ряд преступлений, за которые и был осужден по статьям "кража" и "незаконное хранение наркотических веществ".

"После отбывания наказания получил уголовный статус "смотрящего" и контролировал поставки запрещенных веществ в учреждения исполнения наказаний. Кроме этого, мужчина, зная о наличии решения суда о его выдворении из Украины, постоянно скрывался от полиции и представителей миграционной службы", – добавили в полиции.

Напомним, ранее в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального "авторитета" по прозвищу Полузверь.

Также мы писали о том, как из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали "вора в законе": 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами, занимающимися незаконным завладением машинами, отправили в Стамбул.

Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.

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