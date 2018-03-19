Из-за непогоды в Хмельницкой области в пробках застряли 27 грузовиков

Сегодня, 11:45

За последние сутки в области из снежной ловушки пришлось вытаскивать еще 21 машину


В Хмельницкой области из-за непогоды застряли в пробках 27 грузовиков. Произошло это на объездной дороге Черновцы – Винница возле села Шумовцы. За несколько часов движение спасателям удалось восстановить.

Кроме этого, за последние сутки в области из снежной ловушки пришлось вытаскивать еще 21 машину.

В целом же, из-за непогоды в Украине – без электричества до сих пор остаются 129 населенных пунктов в семи областях – больше всего в Николаевской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что Днепр парализовал снежный апокалипсис. Такого количества снега в Днепре еще не видели. Сугробов в городе местами намело до метра высотой. Трамвай, идущий в депо, развернуло на путях поздно вечером. Людей в салоне к тому времени уже не было. Коммунальщики уже сутки пытаются расчистить дороги. На них вывели более семидесяти снегоуборочных машин. Впрочем, работают они преимущественно на центральных магистралях.

Напомним, в ближайшие сутки погоду на большей части территории Украины будут определять активные атмосферные фронты, которые обусловят сложные погодные условия. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. Так, по всей территории страны, кроме северных областей, ожидается снег, в южной части – снег с дождем.
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Источник:

"Сегодня"

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