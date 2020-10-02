Из-за непогоды Западу Украины снова грозят наводнения

В связи с ухудшением погодных условий в Украине спасатели предупреждают о паводках на Западе страны.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, во Львовской и Ивано-Франковской областях 2 октября на реках бассейнов Сяна и Днестра ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,5 метра.
Кроме того, в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях на левых притоках Днестра, а также на реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях вода поднимется на 0,2-0,8 метра.
"При значительных и сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока", – предупреждают спасатели.
Также на реках центральной и западной части Закарпатской области ожидается повышение уровня воды на 0,3-1,3 метра.
Ранее мы сообщали, что в Херсонской области из-за ливней под воду "ушло" село. Дождем залило около 30 частных домов, в которых проживают 150 человек. В результате мощного ливня уровень воды на улицах села поднялся до 30 сантиметров.
Новости "Сегодня" писали, что Хмельницкий накрыла сильная гроза. Машины передвигались по городу вплавь:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк