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В Херсонской области из-за ливней под воду "ушло" село (фото)

28 июля, 18:39

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На месте работают спасатели

В Херсонской области непогода натворила немало бед. Дождем залило около 30 частных домов, в которых проживают 150 человек.

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Как сообщили в пресс-службе облполиции, подтопление произошло в селе Сокологорное Генического района. Сейчас спасатели откачивают там воду, а правоохранители следят за порядком, чтобы не было мародерства.

К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлекли 7 единиц техники и 13 человек личного состава. Дополнительно привлечено 2 трактора от местных фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в результате мощного ливня уровень воды на улицах села составил около 30 сантиметров.

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Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области прошел сильный ливень со шквальным ветром до 20 м/с. Спасатели в течение всей ночи ликвидировали последствия непогоды.

Также напомним, не так давно курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок "ушел" под воду. В считанные минуты улицы превратились в реки, людям пришлось передвигаться по ним по колено в воде.

Кроме того, ливень затопил Ужгород, а городская канализация не выдержала такого количества осадков.

Видео: Telegram/Украина Сейчас

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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