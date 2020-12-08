Избиение ученика во Львовской области: замдиректора уволили с одной должности

В Потеличе Львовской области уволили преподавателя, которая избила в школе шестиклассника.
Об этом написали в Жолковской районной государственной администрации в Facebook.
Так, РГА рекомендовала:
- обсудить инцидент на совещании при директоре школы;
- издать соответствующий приказ;
- психологу школы поработать с детьми и учителями.
Как известно, учительница украинского языка и литературы также была заместителем директора школы по воспитательной работе.
"Согласно приказу 64-к Потелицкой ООШ I-III ступеней решено уволить с должности заместителя директора по воспитательной работе 07.12.2020 г. по соглашению двух сторон", – говорится в сообщении.
При этом об увольнении женщины с должности учителя в РГА не написали.
Напомним, в Жолковском районе уже создали рабочую комиссию для выяснения всех деталей этого инцидента и принятия мер. Также об избиении сообщили в полицию.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк