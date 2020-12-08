Избиение ученика во Львовской области: замдиректора уволили с одной должности

В РГА написали о ее увольнении только с должности замдиректора

В Потеличе Львовской области уволили преподавателя, которая избила в школе шестиклассника.

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Об этом написали в Жолковской районной государственной администрации в Facebook.

Так, РГА рекомендовала:

обсудить инцидент на совещании при директоре школы;

издать соответствующий приказ;

психологу школы поработать с детьми и учителями.

Как известно, учительница украинского языка и литературы также была заместителем директора школы по воспитательной работе.

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"Согласно приказу 64-к Потелицкой ООШ I-III ступеней решено уволить с должности заместителя директора по воспитательной работе 07.12.2020 г. по соглашению двух сторон", – говорится в сообщении.

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При этом об увольнении женщины с должности учителя в РГА не написали.

Напомним, в Жолковском районе уже создали рабочую комиссию для выяснения всех деталей этого инцидента и принятия мер. Также об избиении сообщили в полицию.

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