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К коронавирусу "готовы": фото районной больницы на Закарпатье шокировали сеть

25 марта, 15:47

Тина Наринецкая

Медики больницы обратились за помощью к людям

Пока власти говорят о готовности Украины к борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в сети опубликовали фото условий в Хустской центральной районной больнице в Закарпатской области.

Шокирующие снимки обнародовало само медучреждение на своей странице в Facebook. Состояние прачечной комнаты больницы явно оставляет желать лучшего: штукатурка на стенах обсыпалась, пол залит водой, а сами стиральные машины покрыты ржавчиной.

Кроме того, в больнице нет средств для защиты и борьбы с коронавирусом. Медики вынуждены искать помощи у неравнодушных людей. Врачи опубликовали список необходимых для больницы средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и медицинского оборудования.

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Итак, в первую очередь учреждения нуждается в следующем:

Средства индивидуальной защиты:

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  • противочумные костюмы многоразовые – 100 шт;
  • костюмы биозащиты – 4860 шт;
  • изоляционные халаты – 5580 шт;
  • перчатки с длинными манжетами – 24840 пар;
  • перчатки медицинские нитриловые – 16200 пар;
  • фартуки медицинские – 4860 шт;
  • респираторы класса защиты БГР2 – 14940 шт;
  • респираторы класса защиты ББРЗ – 5220 шт;
  • защитный щиток – 5580 шт;
  • шапочки медицинские – 7380 шт;
  • маски хирургические – 8000 шт.

Дезинфицирующие средства:

  • хлорная известь – 1000 кг;
  • Бланидас А – 100 кг;
  • Бланидас Актив – 120 л;
  • аеродезин – 50 л;
  • геосептин – 100 л;
  • Бланидас Софт (жидкое мыло) – 300 л;
  • дозаторы – 100 шт;
  • диспенсеры для бумажных полотенец 2 типа – 100 шт;
  • бумажные полотенца – 16000 шт;

Медицинское оборудование:

  • ИВЛ высокого класса – 2 шт;
  • ИВЛ среднего класса – 4 шт;
  • мониторы – 10 шт;
  • концентратор кислорода – 5 шт;
  • баллоны кислородные – 20 шт;
  • стиральные машины – 5 шт;
  • стиральные машины профессиональные – 1 шт;
  • гидропульты – 3 шт;
  • сумка-холодильник – 3 шт;
  • мешки для утилизации биоотходов методом автоклавирования – 50 шт;
  • пробирки со средой и тампонами – 600 шт.

"Мы будем публиковать отчеты по поступлению средств и их использования с целью предотвратить любые инсинуации на этой теме", – отметили в больнице.

Напомним, по состоянию на 7 часов утра 25 марта на территории Украины, согласно данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, было зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 13 областях и г. Киеве, а именно: в Черновицкой – 38 (1 умер), Киевской – 22, Ивано-Франковской – 5 (1 умер), Тернопольской – 4 (1 умер), Днепропетровской – 2, Житомирской – 2 (1 умер), Запорожской – 2, Львовской – 2, Волынской – 1, Донецкой – 1, Луганской – 1, Одесской – 1, Черкасской – 1 и в Киеве – 31. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область).

Также мы сообщали, что в регионы привезли тесты на коронавирус:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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