Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

К празднику Пасхи дети создали более 300 уникальных писанок

28 апреля, 00:21

Давняя украинская традиция раскрашивать яйца к Пасхе снова актуальна


Каждую неделю, с самого начала весны и до пасхальных праздников, дети Бурштына учились искусству росписи писанок. Осваивать разные художественные техники им помогала талантливая мастерица. Как результат – создали более 300 писанок

Давняя украинская традиция раскрашивать яйца к Пасхе снова актуальна. Здесь важна не только техника росписи, но и вдохновение. Народная мастерица Оксана Белегай взялась за самое интересное – вдохновить детей на создание собственных писанок.

"Научить деток любить Украину через писанку, чтобы они любили наши традиции, поскольку это накануне пасхальных праздников, чтобы они знали, что такое писанка", – делится она.

Оксана – учительница трудового обучения. Когда-то ради учеников научилась бисероплетению. Теперь ее украшения из бисера выставляют в музее.

"Хочется сохранить наши традиции, ну и конечно же развивать этот вид искусства, потому что сейчас он популярен, актуален и всем нравится", – говорит мастерица.

Дети – самая благодарная аудитория. Они с радостью осваивают новые направления в творчестве, им только объясни, как это сделать.

Центр гражданской активности в Бурштыне - именно то место, где готовы поддерживать и развивать таланты.

"Этот просторный светлый новый зал с соответствующим оборудованием полностью созданный программой социального партнерства компании ДТЭК. Здесь проводятся различные форумы, семинары, тренинги", – рассказывает Леся Крупьяк, руководитель Центра.

За 8 лет партнерства ДТЭК с городом реализовано почти 100 совместных проектов, в которые компания вложила более 42 млн гривен.

"Роспись писанок – это очень хорошая старинная украинская традиция, много детей к этой традиции привлекаются, много мастеров, и компания ДТЭК, как социальный партнер города Бурштын, определила развитие интересного проекта, когда дети и жители Бурштына смогут расписывать писанки и сделать выставку в центре города", – говорит Денис Шмыгаль, директор ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Писанки получились совершенно разные – есть традиционные, есть – необычные. Всего их триста.

Арка – первая локация, которая украшает Бурштын к пасхальным праздникам. На днях здесь откроется галерея писанок. Каждая композиция создана отдельной территориальной общиной и воспроизводит самобытную культуру региона. Всех участников объединил Бурштын, который уже давно стал центром культурной жизни севера Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно святить на Пасху в церкви. "Сегодня" также делились рецептом пасхального кулича от Григория Германа.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег видео, дети, Пасха, писанки, ДТЭК, Ивано-Франковская область, Бурштынская ТЭС, крашенки

Вы сейчас просматриваете новость " К празднику Пасхи дети создали более 300 уникальных писанок". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Писанки с молитвой: как дети с особыми потребностями готовились к Пасхе в Киеве

26 апреля, 15:05

Такие мероприятия помогают детям адаптироваться

Как украсить пасхальные яйца: лучшие идеи весеннего декора

24 апреля, 07:00

Яйца принято красить в Чистый четверг и Великую субботу

Львов приглашает на "Фестиваль писанок"

19 апреля, 16:01

Также в рамках фестиваля проходит благотворительная акция "Добра справа"

В Виннице установили пасхальное дерево и украсили его массивными крашанками

18 апреля, 20:22

К Пасхе город украсили писанками и крашанками

Украинская художница превращает глобусы в изысканные шедевры

12 апреля, 13:59

Модели земного шара девушка расписывает в Петриковском стиле

Пасха 2019: как покрасить яйца с помощью луковой шелухи

Вчера, 08:00

Сушеная луковая шелуха придает крашенкам красивый терракотовый оттенок

Гарвардский астроном настаивает, что Омаумама — космокорабль

Бег несет мужчинам большую пользу

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Разведка США: Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Армия США показала как она будет использовать HoloLens в бою

Подруга игрока Реала: футболист не меняет белье неделями. Фото

«Мама стала моей соперницей»

15 самых жутких и странных существ на планете

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

26 апреля, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

26 апреля, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Все о планах Зеленского на тарифы и Минские соглашения: совпадают ли желания и полномочия

25 апреля, 07:19

Может решить вопрос тарифов и обещает переформатировать "Минск"

Виновникам ДТП собираются смягчить приговор: кого будут отпускать с места аварии

25 апреля, 07:00

Нардепы предлагают суду оправдывать тех, кто не нарушал ПДД

Типы фигуры: что наш силуэт говорит о нас?

Климкин поздравил Зеленского отрывком из мультфильма

Зеленский запустил опрос о досрочном роспуске Верховной Рады