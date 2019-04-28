К празднику Пасхи дети создали более 300 уникальных писанок

Давняя украинская традиция раскрашивать яйца к Пасхе снова актуальна

Каждую неделю, с самого начала весны и до пасхальных праздников, дети Бурштына учились искусству росписи писанок. Осваивать разные художественные техники им помогала талантливая мастерица. Как результат – создали более 300 писанок

Давняя украинская традиция раскрашивать яйца к Пасхе снова актуальна. Здесь важна не только техника росписи, но и вдохновение. Народная мастерица Оксана Белегай взялась за самое интересное – вдохновить детей на создание собственных писанок.

"Научить деток любить Украину через писанку, чтобы они любили наши традиции, поскольку это накануне пасхальных праздников, чтобы они знали, что такое писанка", – делится она.

Оксана – учительница трудового обучения. Когда-то ради учеников научилась бисероплетению. Теперь ее украшения из бисера выставляют в музее.

"Хочется сохранить наши традиции, ну и конечно же развивать этот вид искусства, потому что сейчас он популярен, актуален и всем нравится", – говорит мастерица.

Дети – самая благодарная аудитория. Они с радостью осваивают новые направления в творчестве, им только объясни, как это сделать.

Центр гражданской активности в Бурштыне - именно то место, где готовы поддерживать и развивать таланты.

"Этот просторный светлый новый зал с соответствующим оборудованием полностью созданный программой социального партнерства компании ДТЭК. Здесь проводятся различные форумы, семинары, тренинги", – рассказывает Леся Крупьяк, руководитель Центра.

За 8 лет партнерства ДТЭК с городом реализовано почти 100 совместных проектов, в которые компания вложила более 42 млн гривен.

"Роспись писанок – это очень хорошая старинная украинская традиция, много детей к этой традиции привлекаются, много мастеров, и компания ДТЭК, как социальный партнер города Бурштын, определила развитие интересного проекта, когда дети и жители Бурштына смогут расписывать писанки и сделать выставку в центре города", – говорит Денис Шмыгаль, директор ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Писанки получились совершенно разные – есть традиционные, есть – необычные. Всего их триста.

Арка – первая локация, которая украшает Бурштын к пасхальным праздникам. На днях здесь откроется галерея писанок. Каждая композиция создана отдельной территориальной общиной и воспроизводит самобытную культуру региона. Всех участников объединил Бурштын, который уже давно стал центром культурной жизни севера Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно святить на Пасху в церкви. "Сегодня" также делились рецептом пасхального кулича от Григория Германа.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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