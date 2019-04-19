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Львов приглашает на "Фестиваль писанок"

Сегодня, 16:01

Также в рамках фестиваля проходит благотворительная акция "Добра справа"

Фото: ЛГС

В Львове сегодня, 19 апреля, на площади Музейной начался девятый "Фестиваль писанок".

Сейчас в галерее представлено около 50 писанок, большинство из которых создавали львовские мастера. К Пасхе планируют увеличить количество экспонатов до 60.

Также в рамках фестиваля проходит акция "Добра справа", во время которой собирают средства для "Охматдета" на оборудование операционной.

"Надеемся до 6 мая побить прошлогодний рекорд в 45 тыс. гривен. В этом году минимальный благотворительный взнос стартует от 10 гривен. В прошлом году 7 писанок, которые у нас купили, сейчас находятся в Канаде в украинских церквях", – рассказал организатор фестиваля Андрей Сидор.

В рамках фестиваля проведут традиционный мастер-класс по росписи писанок с мастерицей Оксаной Наконечной. Также всех желающих научат изготавливать свечи-писанки и канделябровые свечи. Часть средств, собранных с мастер-класса, также отдадут на "Добра справа".

Ранее мы писали, что в Виннице в центре города установили огромное дерево, которое украсили деревянными писанками и крашанками. Каждая из них весит один килограмм.


Также накануне Пасхи на центральной площади Ужгорода развернули праздничный городок. Тут можно полюбоваться гуцульскими домиками, сельскими пейзажами и оригинальными деревьями – полсотни тематических композиций привез каждый район Закарпатья.


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Тег фестиваль, Львов, праздник, писанки

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