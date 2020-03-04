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Коронавирус в Черновцах: как в городе будут бороться с новой инфекцией

4 марта, 00:05

Татьяна Власенко

Жителей города проинформируют о заболевании

Городской совет Черновцов планирует распространить печатную продукцию с советами касательно профилактики и предотвращения коронавируса. Об этом на брифинге рассказал мэр года Алексей Каспрук.

По словам Каспрука, инструкции будут распространять в школах, в магазинах, на различных предприятиях.

На Калиновском рынке, где ежедневно собираются сотни горожан, также будет проводиться активная информационная компания с целью недопущения распространения коронавируса.

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"На Калиновском рынке работают три медицинских пункта. Там будут объявлять информацию, что продавцы и покупатели имеют возможность обращаться туда в случае недомогания", – отметил мэр Черновцов.

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Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Черновцах, где был подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Украине, для школьников проведут специальный урок, на котором расскажут об этой инфекции и объяснят, как стоит действовать.

Также в городе дезинфицируют городские школы и детские сады. В то же время магазины и торговые центры в Черновцах работают в обычном режиме, не закрываются.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Черновцы коронавирус

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