Как Винни-Пух: в Ужгороде спасали котенка, который застрял в оконном проеме

О том, что котенок попал в беду, спасатели получили около 40 сообщений в течении получаса

Фото: ГСЧС









В областном центре Закарпатья – Ужгороде, бойцы ГСЧС спасали котенка, который попал в "ловушку".

"Более 40 телефонных вызовов поступило течение получаса на линию "101". Жители Ужгорода били тревогу: в щели открытого балконного окна на 4-этаже городской 5-этажки застрял кот. Он по-кошачьи очень громко "просил о помощи", ведь продвинуться не мог, ни вперед, ни назад", – сообщают в ГСЧС.

Хозяев животного дома не было, поэтому рядовые прохожие, услышав мяуканье кота, вызвали спасателей. С помощью автолестницы бойцы ГСЧС поднялись к окну и спасли несчастного питомца. В ответ кот только зашипел на спасателей. Возможно, таким образом перепуганное животное поблагодарило людей за спасение.

Напомним, не так давно в райцентре Каменка-Бугская Львовской области в канализационный люк упала лошадь. Конь не мог самостоятельно выбраться из "ловушки", а местные жители, которые пытались ее оттуда вытащить, ничем не могли животному помочь.

Ранее во Львове усатый-полосатый взобрался на дерево и мужчина решил спасти кота, залез на дерево но спуститься обратно ему не удалось.

Также мы писали, что во Львове спасали кота, который три дня не мог спуститься с 18-метровой высоты и громко орал. С помощью штурмовой лестницы "бойцы" достали перепуганное животное и успешно передали хозяевам.

А на Закарпатье пес двое суток защищал свою сестру, травмированную на железнодорожных путях.

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