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На Закарпатье трехлетний мальчик попал под колеса внедорожника

28 мая, 15:23

Ребенок умер в больнице

Фото: Нацполиция

В городе Рахов водитель Mitsubishi Pajero совершил наезд на 3-летнего мальчика, который перебегал улицу. В результате аварии ребенок умер в больнице.

"Вчера, 27 мая, около 15 часов на ул.Б.Хмельницкого произошло дорожно-транспортное происшествие. 24-летний местный житель, совершил наезд на ребенка. По словам водителя, пропуская встречный транспорт, он иномарки не заметил мальчика, который неожиданно выбежал на дорогу из-за грузовика", – сообщают в полиции.

Пострадавшего ребенка доставили в местную больницу, однако через несколько часов мальчик скончался.
Водитель за рулем он находился трезвым. По факту аварии начато уголовное производство Машину задержали на спецплощадку полиции. Обстоятельства наезда на ребенка устанавливают следователи.

Напомним, не так давно  в Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибли мать, отец и маленькая дочь. В аварии выжила только старшая дочь.

Ранее на Закарпатье, в селе Нижняя Апша произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11–летняя девочка. После столкновения с Volkswagen ее выбросило на встречную полосу, затем ребенка переехал неустановленный автомобиль.

Также мы писали, что один человек погиб и трое пострадали в результате дорожной аварии в Мариуполе. "Таврия" выехала на встречную полосу и влетела в "Ладу". От удара погибла пассажирка "Таврии".


Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

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Тег авария, ДТП, Закарпатье, ребенок

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Сегодня

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