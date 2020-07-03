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Как Украина противостоит коронавирусу: онлайн-брифинг Минздрава

3 июля, 09:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Максим Степанов сообщил свежие данные по количеству больных за прошлые сутки

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в стране.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 2 июля в Украине было 45 887 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, летальных случаев – 1185, выздоровели 20 053 человек. Только за среду зафиксировано 889 новых случаев и 12 человек умерли. При этом снова ухудшилась эпидемиологическая ситуация в столице. В результате в Киеве усилили карантин.

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В Минздраве сообщали, что на данный момент к ослаблению карантина не готовы следующие регионы: Киев и Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковска, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Президент Владимир Зеленский отметил, что на западе страны все больше заполняются больницы коронавирусными больными. Он надеется, что удастся избежать худшего сценария, но призвал готовиться ко второй волне эпидемии. А тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина, не исключил даже остановку общественного транспорта. Глава правительства также назвал самые проблемные регионы – главных кандидатов на ужесточение ограничений.

Видео: Facebook/Руслан Марцінків
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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