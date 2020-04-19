Карантинная Пасха: в Почаевской лавре собралась толпа прихожан

В Тернопольской области полицейские зафиксировали нарушение карантинных ограничений на богослужении в Почаевской Свято-Успенской лавре, где ранее инфекцию нашли у священников и хористов. На службу пришло значительное количество верующих, которые не соблюдали дистанцию. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции.

Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина. Прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в самом храме.

Впрочем, большинство пришли на праздничную службу с индивидуальными средствами защиты, а тем, кто их не имел, полицейские раздавали медицинские маски.

Реклама

"Пасхальное богослужение началось в 23:00. В это время правоохранители зафиксировали скопление людей в храме, еще несколько десятков прихожан находились на улице, подавляющее большинство не соблюдали дистанцию. Во время религиозной службы духовенство открыло двери монастыря, и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить внутрь. В связи с этим были усилены полицейские меры для минимизации возможного заражения людей", – говорится в сообщении.

Служба закончилась около 4:30, и прихожане разошлись. Правоохранители рассматривают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее мы писали, в каких районах Тернопольской области больше всего зараженных.

Реклама

Впрочем, в последнее время в Тернопольской области снизились темпы распространения коронавируса. Чтобы остановить болезнь, в некоторых районах запретили работу всех магазинов, даже продуктовых.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама