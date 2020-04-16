Коронавирус в Тернопольской области: в каких районах больше всего зараженных

COVID-19 уже унес жизни пяти человек в области

В Тернопольской области снова возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19 подтвердили у 333 человек. За последние сутки в регионе обнаружили 46 новых случаев, сообщили местном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Плюс 46 подтвержденных случаев COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 10:00 16 апреля. В общем в области 333 больных", – говорится в сообщении.

Итак, инфицированные были обнаружены в:

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Монастырисский район – 160 случаев (2 – летальных)

Залещицкий район - 29 случаев (2 летальных)

Шумской район – 26 случаев

Бучацкий район – 23 случая

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Чертковский район - 21 случай

Тернополь - 21 случай

Козовский район - 17 случаев (1 – летальный)

Кременецкий район – 15 случаев

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Пидгаецкий район – 5 случаев

Борщевский район - 5 случаев

Тернопольский район - 4 случая

Теребовлянский район – 3 случая

Бережанский район- 1 случай

Зборовский район - 1 случай

Збаражский район – 1 случай

Гусятинский район - 1 случай

На данный момент в области от коронавируса скончались пять зараженных.

Напомним, в Монастырисской больнице уже решили вопрос с утилизацией средств защиты и спецодежды медиков, которые раньше просто выбрасывали в реку.

Видео: Светлана Бездиль, Facebook

Также мы сообщали, что в Украине зафиксировано почти 800 случае заражения коронавирусом среди медицинских работников.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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