Коронавирус в Тернопольской области: в каких районах больше всего зараженных

В Тернопольской области снова возросло число зараженных коронавирусом – инфекцию COVID-19 подтвердили у 333 человек. За последние сутки в регионе обнаружили 46 новых случаев, сообщили местном штабе по борьбе с коронавирусом.
"Плюс 46 подтвержденных случаев COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 10:00 16 апреля. В общем в области 333 больных", – говорится в сообщении.
Итак, инфицированные были обнаружены в:
Монастырисский район – 160 случаев (2 – летальных)
Залещицкий район- 29 случаев (2 летальных)
Шумской район – 26 случаев
Бучацкий район – 23 случая
Чертковский район -21 случай
Тернополь - 21 случай
Козовский район - 17 случаев (1 – летальный)
Кременецкий район – 15 случаев
Пидгаецкий район – 5 случаев
Борщевский район- 5 случаев
Тернопольский район- 4 случая
Теребовлянский район – 3 случая
Бережанский район- 1 случай
Зборовский район - 1 случай
Збаражский район – 1 случай
Гусятинский район -1 случай
На данный момент в области от коронавируса скончались пять зараженных.
Напомним, в Монастырисской больнице уже решили вопрос с утилизацией средств защиты и спецодежды медиков, которые раньше просто выбрасывали в реку.
Также мы сообщали, что в Украине зафиксировано почти 800 случае заражения коронавирусом среди медицинских работников.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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