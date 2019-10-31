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Коллапс на украинско-словацкой границе: очередь фур растянулась на 10 км

31 октября, 10:48

Невероятная очередь образовалась на объездной дороге возле Ужгорода.

Фото Mukachevo.net

Фото Mukachevo.net

Очередь грузовиков на украинско-словацкой границе возле КПП Ужгород-Вишне Немецкое выросла вдвое. Так, очередь, которая составляла более 10 км два дня назад, увеличилась буквально за сутки.

Известно, что невероятная очередь образовалась на объездной дороге возле Ужгорода.

"очередь грузовиков до пункта пропуска выросла вдвое и простиралась вплоть до села Оноковцы", – пишет издание.

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При этом, украинские таможенники работают в штатном режиме. Но вместе с тем советуют водителям выбирать другие пункты для перехода через границу с ЕС.

Напомним, напряженная ситуация на границе Украины со Словакией наблюдается уже около недели. При этом, грузовиков ежедневно становится все больше. Причина, говорит пресс-секретарь Закарпатской таможни ДФС Алла Дацюк, в том, что закончились разрешения на движение грузовиков Польшей.

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Фото: UA: Вінниця

Ранее мы писали, что на границе Украины и Словакии перед контрольно-пропускным пунктом "Ужгород – Вышне Немецке" скопилось 450 грузовиков.

Также мы сообщали, что путешествовать в одну из стран Европы будет сложнее.

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Словакия граница очередь фуры граница Украины

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