Компания ДТЭК и ФК "Шахтер" воплощают детские мечты

Социальный проект по развитию массового детского футбола реализуется фондом Shakhtar Social в партнерстве с ДТЭК

У них – одна страсть на двоих – футбол.Отец передает сыну опыт, а сын вдохновляет отца поддерживать хорошую спортивную форму. Время от времени к своему увлечению они привлекают и женщин из своей семьи.

Как играют в футбол, Назар впервые увидел еще в детской коляске. И увлекся этой игрой. Мальчик болеет за папу каждый раз, когда играет местная команда.

Неудивительно, что Назар попытался собственные силы на футбольном поле, как только повзрослел.Теперь папа ведет сына на тренировку. Дает советы, мотивирует и вдохновляет.

Однако Назару легче, чем отцу. Ведь дети играют на новой удобной футбольной площадке.

Детскую мечту воплотили компания ДТЭК совместно с футбольным клубом "Шахтер" в рамках проекта "Давай, играй!"

Благодаря проекту по развитию детского футбола "Давай, играй!" уже более тысячи шестьсот ребят в 15 населенных пунктах Украины могут тренироваться бесплатно.

"Это хороший пример сотрудничества областной власти, громады нашего Добротвора, компании ДТЭК и футбольного клуба "Шахтер". Мы дали возможность нашим детям себя развивать и раскрывать. Это примерно 70 детей сейчас занимаются в данной секции футбола", – говорит Степан Войчук, менеджер по взаимодействию с местными органами власти ДТЭК Добротворской ТЭС.

Тренер доволен успехами Назара. Говорит: парень – перспективный игрок.

Теперь отец и сын могут тренироваться вместе. К любимой игре они охотно приобщают и девочек.

Ранее мы писали, что в Харькове открыли спортивные группы для детей с инвалидностью, подобные тем, что уже действуют в Мариуполе и Киеве.

Ранее мы писали, что 60 детей записались в проект "Давай, играй" в Счастье Луганской области.

Напомним, что недавно проект "Давай, играй!" начал свою деятельность в г. Зеленодольск (Днепропетровская обл.), г. Ивано-Франковск, г. Бурштын (Ивано-Франковская обл.), г. Червоноград (Львовская обл.), г. Счастье (Луганская обл.), пгт Добротвор (Львовская обл.), г. Белозерское (Донецкая обл.). Социальный проект по развитию массового детского футбола реализуется фондом Shakhtar Social в партнерстве с ДТЭК и расширился до 15-ти городов.

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