Контрабандисты построили мост на границе, чтобы носить сигареты (фото)

На Волыни пресекли очередную попытку контрабанды табачных изделий.
Как рассказали в Госпогранслужбе, пограничники обнаружили трех мужчин, которые незаконно пересекли украинскую границу со стороны белорусского села Дрочево, чтобы перенести сигареты.
Нарушители носили пакеты из Беларуси в Украину по деревянной доске, которая служила им мостиком через мелиоративный канал на границе. Когда все трое нарушителей были на украинской территории, пограничный отряд приказал им остановиться.
Злоумышленники побросали свой "багаж" и бросились врассыпную. Одного из беглецов, жителя приграничной зоны 1989 года рождения, догнали, личности остальных двух устанавливаются.
Контрабандный товар доставили в подразделение Госпогранслужбы. В девяти пакетах пограничники насчитали 4500 пачек сигарет белорусского производства.
Ранее мы сообщали, что на Волыни пограничники перехватили два дрона с контрабандой. Беспилотники заметили на украинско-польской границе.
Также напомним, в Карпатах пограничники собрали табачный "урожай" на полмиллиона гривен. Контрабандистов поймали с поличным на реке Прут.
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