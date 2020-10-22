В Карпатах пограничники собрали табачный "урожай" на полмиллиона гривен (фото)

На Буковине пограничники обнаружили два тайника контрабандистов. Из них были изъяты почти 12 500 пачек сигарет различных марок на сумму около полумиллиона гривен.
Как рассказали в Госпогранслужбе, табачную контрабанду обнаружили в 400 метрах от границы, замаскированную под ветками хвойных деревьев. Из тайника правоохранители достали 7500 пачек сигарет.
Еще почти 5000 пачек табачной продукции обнаружили у реки Прут. Контрабандистов поймали с поличным, когда они пытались переправить сигареты.
"С появлением военнослужащих, дельцы прибегли к бегству, оставив товар. Не реагировали беглецы, ни на команды правоохранителей, ни на предупредительные выстрелы вверх", – прокомментировали в пресс-службе.
Все выявленные табачные изделия передадут сотрудникам таможни ГФС на Буковине.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области блокировали контрабанду сигарет на десятки миллионов гривен. Весь товар хранился на одном складе.
Также напомним, в Сумской области конфисковали контрабанду на миллионы.
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