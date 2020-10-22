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В Карпатах пограничники собрали табачный "урожай" на полмиллиона гривен (фото)

22 октября, 15:05

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Контрабандистов поймали с поличным на реке Прут

На Буковине пограничники обнаружили два тайника контрабандистов. Из них были изъяты почти 12 500 пачек сигарет различных марок на сумму около полумиллиона гривен.

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Как рассказали в Госпогранслужбе, табачную контрабанду обнаружили в 400 метрах от границы, замаскированную под ветками хвойных деревьев. Из тайника правоохранители достали 7500 пачек сигарет.

Еще почти 5000 пачек табачной продукции обнаружили у реки Прут. Контрабандистов поймали с поличным, когда они пытались переправить сигареты.

"С появлением военнослужащих, дельцы прибегли к бегству, оставив товар. Не реагировали беглецы, ни на команды правоохранителей, ни на предупредительные выстрелы вверх", – прокомментировали в пресс-службе.

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Все выявленные табачные изделия передадут сотрудникам таможни ГФС на Буковине.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области блокировали контрабанду сигарет на десятки миллионов гривен. Весь товар хранился на одном складе.

Также напомним, в Сумской области конфисковали контрабанду на миллионы.

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