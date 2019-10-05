Контрафакт тоннами на экспорт: на Закарпатье накрыли подпольный цех бытовой химии

Поддельный товар продавали десятками тон в месяц в Украину и Европу

В Закарпатской области правоохранители изъяли из оборота около 100 тонн фальсифицированной продукции – поддельной бытовой химии. Злоумышленники под видом официального оптового представителя известной торговой марки распространяли фальсификат на территории Украины, Словакии, Венгрии и Румынии.Об этом сообщает департамент киберполиции Украины.

Злоумышленники организовали схему перевозки концентрата стирального порошка и моющих средств. В дальнейшем в промышленных масштабах из концентрата изготавливали разнообразную бытовую химию.

Цеха по производству фальсифицированной продукции размещались в различных районах Закарпатья. Ежемесячно производилось 60 тонн фальсификата.

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Основным каналом сбыта были собственные интернет-магазины и различные интернет-площадки по продаже товаров. Ежемесячный доход одного из таких предприятий достигал полумиллиона гривен.

"Во время обысков правоохранители обнаружили большое количество сырья, готовой продукции и оборудование (производственные линии) для изготовления фальсификата. Кроме того, было изъято компьютерную технику и черновую бухгалтерию. Описание изъятого имущества продолжалось в течение двух суток. В общем, изъято почти 100 тонн готового к сбыту фальсификата", – говорится в сообщении.

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В полиции установили, что к такой противоправной деятельности привлечена большая группа лиц во главе с двумя организаторами – жителями города Ужгород. Решается вопрос об объявлении им подозрения по статье о незаконном использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования (ст.229 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Ранее во Львовской области разоблачили организованную преступную группировку, которая создала масштабную сеть незаконного изготовления и сбыта алкоголя. Контрафакт из нелегального сырья сомнительного качества изготовляли на базе гаражных, складских и хозяйственных помещений.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Обухове работал огромный склад с фальсифицированным элитным алкоголем. Со склада вывезли больше двух тысяч бутылок всевозможных марок.

Кроме того, на территории трех областей Украины правоохранители обнаружили цеха по производству контрафактного алкоголя, подделанного под известные бренды

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