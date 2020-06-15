Коронавирус атакует Буковину: почти 4 тысячи зараженных

За последние сутки в области подтвердили 43 случая COVID-19

Эпидемия COVID-19продолжает набирать обороты в Украине. Настоящим эпицентром вспышки инфекции в стране стала Черновицкая область – коронавирусом в регионе заразились 3964 человека. Об этом рассказал на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По словам чиновника, только за прошедшие сутки, 14 июня, на Буковине подтвердили еще 43 случая заражения. Всего в тот день местный лабораторный центр исследовал 376 образцов на инфекцию.

"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3964 человека", – написал Осачук.

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Также он добавил, что 14 июня от коронавируса выздоровели 18 буковинцев – эти пациенты дважды получили отрицательный результат тестов.

Ранее мы рассказывали, что в Черновцах коронавирус унес жизнь старшей медсестры кардиологического центра Елены Бордян. Женщине было всего 48 лет.

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