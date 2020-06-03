В Черновцах от COVID-19 умерла старшая медсестра кардиоцентра (фото)

Елене было всего 48 лет

В Черновцах, которые стали "передовой" в борьбе COVID-19 в Украине, инфекция унесла жизнь старшей медсестры кардиоцентра Елены Бордян. О смерти женщины сообщили в Департаменте здравоохранения местной областной госадминистрации.

Медику было всего 48 лет. Течение болезни усложняло то, что у Елены были гипертония, избыточный вес и хроническое заболевание легких.

Фото: Valeriy Manolov, Facebook

Как рассказали в ОГА, женщина работала в отделении интенсивной терапии клинического кардиологического центра. В медучреждение медик пришла еще в 1996 года. Всего в медицине Елена Григорьевна проработала 29 лет.

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"За годы работы она проявила себя грамотным специалистом сестринского дела, получила высшую медсестринскую категорию. Елена Григорьевна была профессиональным и надежным помощником заведующего отделением и врачей, ее неоднократно награждали грамотами Департамента здравоохранения и кардиоцентра. Вместе с мужем она воспитала двоих детей: дочь и сына", – добавили в пресс-службе.

Как рассказала на своей странице в Facebook главврач кардиоцентра Ирина Маковийчук, Елена до последнего боролась с опасной инфекцией. Врач опубликовала переписку с коллегой накануне ее смерти.

"Воскресенье, вечер, звоню, не может взять трубку, пишет ... Эта смс будет у меня перед глазами всю жизнь! Покойся с Богом, Леночка! Нет предела этой трагедии, мы просто убиты горем" ,- написала Маковийчук.

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Новостью о смерти Елены шокированы ее друзья и знакомые.

Ранее мы рассказывали, что врач-анестезиолог из Черновцов повторно заразилась коронавирусом.

Напомним, в Черновицкой области, несмотря на большое число больных COVID-19, на заседании профильной комиссии было решено отменить особый режима въезда и выезда на территорию региона.

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