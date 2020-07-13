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Коронавирус до сих пор "атакует" Львовскую область: более сотни зараженных за сутки

13 июля, 10:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За последние сутки в области провели более 500 ПЦР-тестов

В Украине эпидемия коронавирусной инфекции снова сбавила обороты. Однако Львовская область продолжает быть в числе антилидеров. За последние сутки, 12 июля, там зафиксировали 104 новых случая заражения, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 548 ПЦР-тестов, из них следовательно 104 положительных результата. Среди заболевших жителей Львова – 51 человек.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6607 человек, госпитализированы – 1216, на амбулаторном лечении – 5391 человек, выписаны – 1040 человек. Сейчас в больнице находится 176 человек, из них в реанимации – 5 человек, на аппарате ИВЛ – 3 человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 8-й городской клинической больнице по состоянию на утро находится 64 пациента, в 1-й городской клинической больнице – 61 пациент, в больнице скорой медицинской помощи – 74 пациента.

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Отмечается, что во Львовской области с начала пандемии зафиксировано 7107 случаев заболевания COVID-19, 186 человек умерли, а 1113 пациентов выздоровели.

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Также напомним, что в Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в общежитии.

А в Херсонской области произошла вспышка COVID-19 на базе отдыха – смотрите видео:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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