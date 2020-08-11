Коронавирус на Буковине: в ОГА заявили о второй волне

Буковину накрывает вторая волна распространения COVID-19. Во всех районах региона наблюдается повышение уровня заболеваемости, а в Кицманском районе зарегистрировали вспышку коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

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Во время онлайн-совещания с главными врачами учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь, и руководителями госпитальных баз заместитель главы ОГА Наталья Гусак заявила, что сейчас главная цель – сделать так, чтобы уровень заболеваемости не рос, а стабилизировался.

"Ситуация с распространением COVID-19 набирает новые обороты, поэтому мы должны обсудить, каким образом будем мобилизировать все наши силы и ресурсы, как финансовые, так и кадровые", – сказала Гусак.

Отмечается, что основная задача, которая стоит перед госпитальными базами – сформировать необходимые запасы лекарств и средств защиты.

Сейчас на счету буковинских больниц есть около 50 миллионов неиспользованных средств, полученных от Национальной службы здоровья Украины для лечения больных коронавирусом.

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"Есть ряд больниц, которые за три месяца не потратили ни одной гривни на закупку медикаментов. Между тем, пациенты часто жалуются, что приходится покупать препараты за свои деньги. Эту ситуацию следует исправить", – сказала Гусак.

Глава ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook заявил, что если динамика заболеваемости и в дальнейшем будет расти, то уже через несколько недель нагрузка на больницы станет пиковой, а "это будет тяжело и физически, и финансово".

"Больше всего меня пугает, что люди не понимают последствий. Поэтому в очередной раз призываю – пользуйтесь масками и антисептиками, соблюдайте дистанцию, не посещайте масштабных празднований", - написал Осачук.

Всего за минувшие сутки, 10 августа, на Буковине зарегистрировали 90 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии заразились 6867 жителей региона. Среди них 228 пациентов умерли от осложнений заболевания, тогда как 5 266 – вылечились.

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Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области второй день подряд фиксируют более сотни новых заражений коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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