Коронавирус подтвердили у женщины в Тернопольской области – СМИ

Инфекцию подтвердили у женщины, которая вернулась из Италии

В Украине подтвердили еще один случай коронавируса – у женщины из Кременецкого района Тернопольской области.

Об этом сообщили на Telegram-канале "Коронавирус Экстренно".

"В Тернопольской области выявлен первый случай коронавируса у жительницы Кременецкого района, которая вернулась из Италии", – говорится в сообщении.

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Как стало известно, после возвращения из-за границы она отправилась в гости к знакомым во Львовскую область, а потом на рейсовом автобусе отправилась домой.

"Женщина начала себя плохо чувствовать и обратилась к медикам. Врачи сделали нужные анализы на вирус гриппа, но они не подтвердились. Пациентку оперативно направили в областной центр так как она начала испытывать трудности с работой дыхательной системы и задыхаться", - добавили в сообщении.

Позже тест на коронавирус COVID-19, который сделали в Тернополе, показал позитивный результат.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Украине были подтверждены три случая коронавируса – в Черновцах, Черновицкой и Житомирской области. Также была зафиксирована первая смерть – от коронавируса в Украине умерла женщина.

На днях правительство приняло решение ввести общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые собрания не более 200 человек.

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