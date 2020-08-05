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Коронавирус пробрался в апелляционный суд Ивано-Франковска: что известно

5 августа, 16:27

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Учреждение продолжит работать в штатном режиме

В Ивано-Франковске у работника апелляционного суда подтвердили COVID-19, сейчас он проходит лечение.

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Как сообщили на сайте суда, все контактные лица отправились на самоизоляцию, они пройдут тестирование на наличие у них вируса.

Также в сообщении уточнили, что из-за того, что "ни в условиях пандемии, ни военного или чрезвычайного положения работа суда не может быть приостановлена, судьи и работники аппарата Ивано-Франковского апелляционного суда продолжают работать по обычному графику".

В здании учреждения регулярно проводят дезинфекцию.

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Напомним, ранее в Одессе в инфекционную больницу госпитализировали туристку из Ивано-Франковска, 1974 года рождения. Женщину привезли в крайне тяжелом состоянии: у нее был отек легких и двусторонняя пневмония. Пациентка скончалась на следующий день.

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Как известно, за прошедшие сутки, 4 августа, COVID-19 в Украине заболел 1271 человек. Это абсолютный антирекорд по числу зараженных с начала эпидемии. На первом месте по суточной заболеваемости Львовская область, далее идет Киев.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Ивано-Франковск Апелляционный суд коронавирус
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