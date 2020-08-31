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Во Львове COVID-19 заболел глава облсовета

31 августа, 09:51

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Чиновник чувствует себя как при легкой простуде

Глава Львовского областного совета Александр Ганущин заразился коронавирусом. Сейчас он находиться на самоизоляции.

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"В пятницу (28 августа – ред.) после обеда резко ухудшилось самочувствие. Решил перестраховаться и сдал ПЦР-тест. Результат развеял мои надежды – "РНК вируса SARS – CoV2 обнаружено". Далее действовал по протоколу – семейный врач, антибиотики и самоизоляция", – написал Ганущин на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, к такому повороту событий он был готов, так как постоянно общается с разными людьми. Ганущин сообщил, что предупредил всех с кем контактировал последние несколько дней.

"Сейчас чувствую себя как при легкой простуде, которая сильно утомляет, как 10 км трусцой или с рюкзаком в горах. Берегите себя и родных. Все будет хорошо", – добавил глава облсовета.

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Ранее мы сообщали, что во Львове коронавирус подтвердили у заместителя мэра. Также инфекцию выявили у главы одной из фракций городского совета.

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Также напомним, во Львовской области пациентов с COVID-19 будут принимать еще две больницы.

Кроме того, в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Львов глава инфекция заражение Западная Украина коронавирус областной совет COVID-19
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