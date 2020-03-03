Коронавирус в Черновцах: стало известно, сколько человек изолировали

На сегодняшний день после выявления коронавируса у жителя Черновцов в самоизоляции находится жена больного. Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

По ее словам, изолированная чувствует себя хорошо.

"Под наблюдением также четверо пограничников, которые осуществляли различные виды контроля в пункте пропуска в тот день, когда инфицированный житель Черновцов пересекал границу", – сообщила Гусак.

Чиновница также назвала фейком информацию о якобы изолировании 35 человек, которая ранее появилась в ряде СМИ.

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"Информация о том, что вместе с черновчанином, у которого диагностировали коронавирус COVID-19, изолировали еще 35 человек, является неправдивой", – сказала Гусак.

В свою очередь заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Мария Полищук сообщила, что в инфекционной больнице находится только один пациент с выявленным китайским коронавирусом. Больше никого с подозрением на эту инфекцию не госпитализировали, передает hromadske.

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Полищук отметила, что у двух человек, у которых было подозрение на китайский коронавирус, инфекцию не обнаружили. У них зафиксировали грипп и именно из-за него их госпитализировали.

По словам Полищук, у медиков по правилам есть 48 часов, чтобы установить всех людей, с которыми контактировал инфицированный коронавирусом украинец.

Напомним, 3 марта в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Привез вирус житель Черновцов, вернувшийся из путешествия с женой по Италии. В Украину пара въехала 26 февраля через пограничный пункт в Черновицкой области. Тогда температуры и других признаков вируса у мужчины не обнаружили.

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