Коронавирус в Черновцах: у двоих пациентов диагностировали пневмонию

Четверо человек, у которых 19 марта подтвердили COVID-19, заразились внутри страны

У двоих человек в Черновицкой области, у которых ранее лабораторно был подтвержден коронавирус, диагностировали пневмонию Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак, передает АСС.

По словам Гусак, новые случаи коронавируса зафиксировали в двух мужчин и трех женщин.

"Двое пациентов – это люди пенсионного возраста, еще двое – молодого возраста и 1 пациент – среднего возраста. Больные старшего возраста имеют пневмонию. Пациенты среднего возраста не имеют температуры, их состояние стабильное", – отметила заместитель главы ОГА.

Реклама

Также Гусак рассказала, что четверо из пяти пациентов находятся на лечении в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы. Еще одна пациентка лечится дома, так как имеет несложную форму заболевания. Все больные изолированы.

В тренде 15 вражеских обстрелов и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

В свою очередь медики сообщили, что четверо из больных – это люди, которые контактировали с человеком, у которого ранее был подтвержден COVID-19. Один больной вернулся из страны, где зафиксирован коронавирус.

Напомним, ранее впервые коронавирус нашли в двух человек в Днепропетровской области.

Всего, по данным на утро 20 марта, в Украине официально подтверждено 26 случаев инфицирования коронавирусом, из них – трое летальных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама