Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

Коронавирус в Черновцах: стало известно, как чувствует себя инфицированный

4 марта, 12:11

Руслан Ровик

Врачи сообщили о состоянии украинца с коронавирусом

Врачи рассказали о состоянии мужчины, у которого диагностировали коронавирус: житель Черновцов чувствует себя лучше, температура у него стабилизировалась, остался лишь небольшой кашель.

Об этом заявила заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску, сообщает официальный сайт Черновицкой областной государственной администрации.

"На утро у мужчины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем позитивную динамику", – заявила врач.

Реклама

Стоит добавить, что врачи проверяют мужчину на пневмонию – несмотря на отсутствие характерных симптомов, рентген свидетельствовал о возможном наличии воспаления легких.

В тренде
Лавины и мокрый снег: спасатели предупредили об опасности в Карпатах

Напомним, ранее на обсервацию отправили жену заболевшего, с которой он путешествовал по Италии – ее госпитализировали после протестов соседей.

Также мы сообщали о том, что на обсервацию отправили пограничников, которыепроводили проверку инфицированного мужчины на границе.

Сайт "Сегодня" сообщал также, что эпидемиолог рассказал, как не заразиться коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

температура вирус Черновцы врачи пневмония коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поваленные деревья и обесточенные села: во Львовской области свирепствует непогода (фото)
Поваленные деревья и обесточенные села: во Львовской области свирепствует непогода (фото)Запад
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирус
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирусДругие новости
Новое подозрение на коронавирус: в больницу попала жительница Прикарпатья
Новое подозрение на коронавирус: в больницу попала жительница ПрикарпатьяЗапад
Поваленные деревья и сорванные крыши: что натворила непогода на Прикарпатье (фото)
Поваленные деревья и сорванные крыши: что натворила непогода на Прикарпатье (фото)Запад
Коронавирус в Украине: врачи проверят все контакты жителя Черновцов
Коронавирус в Украине: врачи проверят все контакты жителя ЧерновцовЗапад
Непогода в Украине: 251 населенный пункт без света и опасность схода лавин
Непогода в Украине: 251 населенный пункт без света и опасность схода лавинУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...