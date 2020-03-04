Коронавирус в Черновцах: стало известно, как чувствует себя инфицированный

Врачи сообщили о состоянии украинца с коронавирусом

Врачи рассказали о состоянии мужчины, у которого диагностировали коронавирус: житель Черновцов чувствует себя лучше, температура у него стабилизировалась, остался лишь небольшой кашель.

Об этом заявила заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску, сообщает официальный сайт Черновицкой областной государственной администрации.

"На утро у мужчины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем позитивную динамику", – заявила врач.

Реклама

Стоит добавить, что врачи проверяют мужчину на пневмонию – несмотря на отсутствие характерных симптомов, рентген свидетельствовал о возможном наличии воспаления легких.

В тренде Лавины и мокрый снег: спасатели предупредили об опасности в Карпатах

Напомним, ранее на обсервацию отправили жену заболевшего, с которой он путешествовал по Италии – ее госпитализировали после протестов соседей.

Также мы сообщали о том, что на обсервацию отправили пограничников, которыепроводили проверку инфицированного мужчины на границе.

Сайт "Сегодня" сообщал также, что эпидемиолог рассказал, как не заразиться коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама