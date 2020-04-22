В Ровенской области коронавирусом заразились полсотни медиков: болезнь протекает необычно

В Ровенской области коронавирусную инфекцию диагностировали уже у 62 медицинских работников. Примечательно, что у 51 из них заболевание протекает нетипично – любые симптомы COVID-19 отсутствуют. Об этом рассказала заместитель главного врача Ровенской областной клинической больницы Лариса Обуховская во время брифинга в областной государственной администрации.

"COVID-19 диагностирован сейчас у 62 сотрудников Ровенской областной больницы. Но стационарного лечения требуют лишь 11 медработников. В остальных – нету никаких симптомов болезни. Поэтому они находятся на самоизоляции", – отметила Обуховская.

По ее словам, медикам областной больницы провели более 100 быстрых тестов и 287 ПЦР-тестов на COVID-19. Также протестировано 30 пациентов. Тестирование продолжается.

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"Сейчас сложно говорить, кто от кого заразился – или пациенты от медиков, или наоборот. Согласно предписания областного санитарного врача, на сегодня закрыты на карантин отделение анестезиологии и интенсивной терапии, областной центр ортопедии, травматологии и вертебрологии, а также центр торакальной хирургии. Эти отделения находятся в одном корпусе. Сейчас там идет заключительная дезинфекция", – сообщила заместитель главного врача Ровенской областной клинической больницы.

Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья по состоянию на 9:30 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая инфицирования COVID-19. Из них в Ровенской области – 353.

А в селе Иживцы Сторожинецкого района Черновицкой области похоронили умерших от коронавирусной инфекции молодых братьев. Им было 19 и 25 лет. Плакало все село.

Тем временем, в больнице Ивано-Франковска прекратили принимать пациентов – учреждение переполнено. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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