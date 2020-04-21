Коронавирус в Тернопольской области: где больше всего зараженных

По региону инфекцию подтвердили у 435 человек

В Тернопольской области по состоянию на утро 21 апреля заболевание коронавирусной инфекцией было подтверждено у 435 человек, причем за последние сутки инфекцию обнаружили у 21 человека.

Как сообщили в областном лабораторном центре Минздрава, семь случаев COVID-19 имели летальный исход.

Также медики уточнили число инфицированных по районам этого региона:

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- в Монастыриском районе 161 человек;

- в Шумском районе 49;

- в Бучацком районе 44;

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- в Кременецком районе 42;

- в Тернополе 31;

- в Залещицком районе 30;

- в Чертковском районе 22;

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- в Козовском районе 22;

- в Борщевском районе 9;

- в Подгаецком районе 5;

- в Теребовлянском районе 5;

- в Тернопольском районе 4;

- в Гусятинском районе 4;

- в Збаражском районе 3;

- в Бережанском районе 2;

- в Зборовском районе 1;

- в Лановецком районе 1.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на утро 21 апреля в Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось до 6125 человек.

Кроме того, сообщалось, что карантин в Украине, скорее всего, продлят в связи с продолжающимся распространением COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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