Коронавирус в Тернопольской области: где больше всего зараженных

В Тернопольской области по состоянию на утро 21 апреля заболевание коронавирусной инфекцией было подтверждено у 435 человек, причем за последние сутки инфекцию обнаружили у 21 человека.
Как сообщили в областном лабораторном центре Минздрава, семь случаев COVID-19 имели летальный исход.
Также медики уточнили число инфицированных по районам этого региона:
- в Монастыриском районе 161 человек;
- в Шумском районе 49;
- в Бучацком районе 44;
- в Кременецком районе 42;
- в Тернополе 31;
- в Залещицком районе 30;
- в Чертковском районе 22;
- в Козовском районе 22;
- в Борщевском районе 9;
- в Подгаецком районе 5;
- в Теребовлянском районе 5;
- в Тернопольском районе 4;
- в Гусятинском районе 4;
- в Збаражском районе 3;
- в Бережанском районе 2;
- в Зборовском районе 1;
- в Лановецком районе 1.
Ранее мы сообщали, что по состоянию на утро 21 апреля в Украине число инфицированных коронавирусом увеличилось до 6125 человек.
Кроме того, сообщалось, что карантин в Украине, скорее всего, продлят в связи с продолжающимся распространением COVID-19.
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