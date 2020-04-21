Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,43
  1. Последние новости Украины

Эпидемия COVID-19 в Украине: смертей и зараженных стало еще больше

21 апреля, 09:36

Сергей Мартынец

Только за прошедшие сутки количество инфицированных увеличилось на 415 человек

В Украине продолжает расти количество заболевших на COVID-19. На сегодняшний день уже 6125 зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев", – говорится в сообщении.

В лидерах сейчас Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Реклама

В тренде
Эпидемия COVID-19 в Украине: смертей и зараженных стало еще больше

Напомним, по состоянию на утро 20 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 5710 случаев COVID-19, из которых 151 летальный, 359 пациентам удалось вылечиться. В день Пасхи было зафиксирован 261 новый случай. Также инфекция подтверждена у чуть более тысячи медиков. По всем летальным случаям, которые есть в стране, большинство людей имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек.

Вирусологи отмечают, что новый пик заболеваемости и смертности может припасть на первые числа мая, хотя власти планировали отправить людей на работу примерно с середины следующего месяца. А тем временем сайт "Сегодня" узнавал при помощи Всеукраинского опроса, насколько украинцы переживают из-за риска заразиться. Это совместный проект "Медиа Группы Украина" и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 20 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 20 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 21 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 21 апреля и все подробности из регионовУкраина
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 17 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 17 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делать
Неделя после Пасхи-2020: что можно, а что категорически нельзя делатьFun
Когда закончится карантин и почему мы еще не скоро снимем маски
Когда закончится карантин и почему мы еще не скоро снимем маскиУкраина
Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озера
Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озераЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...