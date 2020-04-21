Эпидемия COVID-19 в Украине: смертей и зараженных стало еще больше

Только за прошедшие сутки количество инфицированных увеличилось на 415 человек

В Украине продолжает расти количество заболевших на COVID-19. На сегодняшний день уже 6125 зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев", – говорится в сообщении.

В лидерах сейчас Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Напомним, по состоянию на утро 20 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 5710 случаев COVID-19, из которых 151 летальный, 359 пациентам удалось вылечиться. В день Пасхи было зафиксирован 261 новый случай. Также инфекция подтверждена у чуть более тысячи медиков. По всем летальным случаям, которые есть в стране, большинство людей имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек.

Вирусологи отмечают, что новый пик заболеваемости и смертности может припасть на первые числа мая, хотя власти планировали отправить людей на работу примерно с середины следующего месяца. А тем временем сайт "Сегодня" узнавал при помощи Всеукраинского опроса, насколько украинцы переживают из-за риска заразиться. Это совместный проект "Медиа Группы Украина" и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".

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