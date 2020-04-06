В Ужгороде семья с коронавирусом "отстранила" от работы 18 врачей: подробности

В Ужгороде 18 работников пульмонологического отделения городской больницы отправились на самоизоляцию, после контакта с инфицированными COVID-19. Об этом на своей странице в Telegram рассказал местный журналист Виталий Глагола.

"Это врачи, медсестры, контактировавшие с семьей из Ужгорода, у которой обнаружили коронавирусную инфекцию. Также у них взяли мазки для ПЦР-теста, чтобы выяснить, не подхватили ли они COVID-19 от больных. Результаты анализа будут завтра (7 апреля, – Ред.)", – рассказал журналист.

Известно, что семья из Ужгорода, у которой обнаружили коронавирус, до этого сутки лежала в обычном пульмонологическом отделении.

Кроме того, как сообщил главный врач Ужгородской городской больницы Иван Курах, в медучреждении сейчас ищут замену работникам, которые ушли на самоизоляцию.

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В свою очередь в Ужгородском горсовете ранее сообщили, что в городе коронавирусом инфицировалась целая семья.

"Это – диакон 1992 года рождения, его родители и жена. В тяжелом состоянии сейчас отец диакона, мужчина 1956 года рождения. Больные находятся в областной инфекционной больнице, за исключением жены священнослужителя, которая имеет легкую форму коронавируса и лечится амбулаторно – находится дома с маленьким ребенком. COVID-19 у них подтвержден ПЦР-тестами. Шестимесячный ребенок также болен, тест ему сделают 6 апреля", – рассказали в горсовете.

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Круг общения семьи устанавливается. Диакон утверждает, что последний раз он проводил службу в церкви 8 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье умерла 71-летняя женщина, у которой ранее была диагностирована коронавирусная инфекция.

Всего, по состоянию на 09:00 6 апреля в Украине подтверждено 1319 случаев заражения COVID-19, из них 38 человек умерли.

О том, как с коронавирусом борются в мире – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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