Коронавирус во Львовской области: появились новые данные о заболевших

В регионе от инфекции скончались 12 человек

Во Львовской области снова возросло число зараженных коронавирусной инфекцией – COVID-19 в регионе подтвердили у 358 человек. За последние сутки тут обнаружили 10 новых случаев, сообщили в местном горсовете.

Как рассказала заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, вирус уже унес жизни 12 жителей области. Сейчас в больницах лечат 97 больных. Из них в реанимации находятся пять человек, но к аппаратам ИВЛ пока никого не подключали. Вылечить от COVID-19 в области удалось 57 пациентов.

В горсовете отметили, что только за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 69 ПЦР-тестов. Положительными оказались только десять.

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Ранее мы писали, что во Львове умерла медсестра, у которой подтвердили коронавирус. Женщину госпитализировали после того, как она пять дней лечилась самостоятельно.

Отметим, что сейчас эпидемия COVID-19 в Украине на спад не идет, хотя и отмечается некоторое замедление. В свою очередь эпидемиологи предупреждают, что в стране будет и вторая волна коронавируса.

Скорость распространения коронавируса по областям Украины

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