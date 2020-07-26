Коронавирус все еще "атакует" Львовскую область: появились новые данные за сутки

С начала эпидемии COVID-19 унес жизни 233 жителей региона

Эпидемия коронавирусной инфекции не убавляет темпы распространения в Украине. Антилидером по числу заболевших за сутки в стране остается Львовская область – вчера, 25 июля, COVID-19 диагностировали у 130 жителей региона.

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Как рассказала во время брифинга заместитель мэра Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, всего в регионе коронавирусом заразились 8832 человека. Для 233 инфицированных болезнь закончилась летально. 1964 пациентам удалось вылечиться.

Отметим, что за вчерашние сутки местные лабораторные центры провели 761 ПЦР-тест на коронавирус.

Напомним, Украина продолжает внимательно следить за разработкой вакцин в мире. Президент Владимир Зеленский поручил компетентным органам сделать так, чтобы Украина была одной из первых в очереди на получение лекарства, когда оно будет создано и его начнут продавать.

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В то же время на днях главный санврач страны Виктор Ляшко озвучил сумму, сколько будет стоить китайская вакцина от коронавируса.

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