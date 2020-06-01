Українська
$ 26,87
29,93
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Коронована дважды: в Черновцах врач снова заболела COVID-19

1 июня, 18:28

Руслан Ровик Руслан Ровик

Анестезиолог призналась, что сразу по выздоровлению вернулась к работе помогать больным

В Черновцах врач-анестезиолог из первой городской больницы повторно заразилась коронавирусом.

Об этом сама Анна Рыбарчук сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня – седьмой день пневмонии и "по второму кругу" позитивного ПЦР на COVID-19. Объяснение у меня одно – без антител в крови, после первого эпизода болезни, "вылетела" снова на работу... как-то так ... вот вам и легкое течение", – написала она.

Реклама

Женщина подчеркнула, что у нее диагностирована неагрессивная пневмония, и лечится она дома.

В тренде
Сильный ливень превратил Харьков в Венецию: на улицах заметили лодки (фото, видео)

"Мы все только на пути к преодолению пандемии и коллективного иммунитета. Нужно набраться терпения и помнить о внимательности и защите самих себя! Еще рано ходить без качественных масок и респираторов, тусоваться компаниями и обниматься при встрече. Рано!" – добавила врач.

Напомним, у каждого пятого, кто сдал ИФА-тест в областном кожно-венерологическом диспансере Черновцов, подтвердили наличие антител к коронавирусу. В лаборатории протестировали 400 человек, 87 из них имели антитела. В областном диспансере ИФА-тесты проводят уже месяц.

Реклама

Также читайте материал на сайте "Сегодня": "Продление карантина: за что могут оштрафовать украинцев".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Черновцы врачи буковина черновицкая область коронавирус медик

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 1 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 1 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионовУкраина
В Карпатах бушует майская метель: появилось фото
В Карпатах бушует майская метель: появилось фотоЗапад
Пошел в гости после возвращения из-за границы: на Буковине оштрафовали мужчину
Пошел в гости после возвращения из-за границы: на Буковине оштрафовали мужчинуЗапад
Под Львовом протестующие перекрыли трассу: что происходит
Под Львовом протестующие перекрыли трассу: что происходитЗапад
Во Львове провели ИФА-тестирование среди медиков: что известно
Во Львове провели ИФА-тестирование среди медиков: что известноЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять