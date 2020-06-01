Коронована дважды: в Черновцах врач снова заболела COVID-19

Анестезиолог призналась, что сразу по выздоровлению вернулась к работе помогать больным

В Черновцах врач-анестезиолог из первой городской больницы повторно заразилась коронавирусом.

Об этом сама Анна Рыбарчук сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня – седьмой день пневмонии и "по второму кругу" позитивного ПЦР на COVID-19. Объяснение у меня одно – без антител в крови, после первого эпизода болезни, "вылетела" снова на работу... как-то так ... вот вам и легкое течение", – написала она.

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Женщина подчеркнула, что у нее диагностирована неагрессивная пневмония, и лечится она дома.

"Мы все только на пути к преодолению пандемии и коллективного иммунитета. Нужно набраться терпения и помнить о внимательности и защите самих себя! Еще рано ходить без качественных масок и респираторов, тусоваться компаниями и обниматься при встрече. Рано!" – добавила врач.

Напомним, у каждого пятого, кто сдал ИФА-тест в областном кожно-венерологическом диспансере Черновцов, подтвердили наличие антител к коронавирусу. В лаборатории протестировали 400 человек, 87 из них имели антитела. В областном диспансере ИФА-тесты проводят уже месяц.

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