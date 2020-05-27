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В Черновцах 400 человек сдали тест на антитела к коронавирусу: известны результаты

27 мая, 18:49

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

ИФА-тесты показывают наличие иммунитета к вирусу

У каждого пятого, кто сдал ИФА-тест в областном кожно-венерологическом диспансере Черновцов, подтвердили наличие антител к коронавирусу. Об этом рассказала заведующая лабораторией диспансера Татьяна Гожда, пишет "Суспильне Буковины".

В лаборатории протестировали 400 человек, 87 из них имели антитела. В областном диспансере ИФА-тесты проводят уже месяц. Пройти его может каждый желающий, стоимость – 210 грн.

Известно, что чувствительность и специфичность теста составляет 80–84%, для получения результата теста нужно три часа. Для проведения исследования делается забор крови пациента из вены.

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ИФА-тесты позволяют определить, имеется ли у человека иммунитет к заболеванию.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, кому будут бесплатно делать тесты на антитела к коронавирусу. По его словам, за счет ИФА-тестов Минздрав собирается "существенно расширить группы людей, которых мы тестируем".

Также утвержден перечень лиц, которым должны делать ПЦР и ИФА-тесты. В их числе пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни, медицинские работники, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь больным или ухаживают за больными COVID-19 в условиях стационара.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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