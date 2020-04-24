Продление карантина: за что могут оштрафовать украинцев

Украинцев могут оштрафовать за поход в церковь или поездку на шашлыки

На днях Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая без каких-либо послаблений. В правительстве отметили, что страна постепенно может начать выходить из карантина только в середине мая. Это вынужденная мера борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, остановить которую на данном этапе можно лишь ограничив контакты между людьми. Вместе с тем, продление карантина усугубляет экономический кризис и ухудшает благосостояние украинцев. Сайт "Сегодня" разобрался, есть ли законодательные ограничения на продление карантина и за что теперь могут оштрафовать.

Еще 2,5 недели карантина

Карантин в Украине должен был закончиться 24 апреля, но количество заболевших растет с каждым днем, а пик заболеваемости прогнозируют на 3-8 мая, поэтому в правительстве решили продлить карантин еще до 11 мая. В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что уже есть четкий план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов.

"Стартовую точку этого плана мы называем "День К". Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%", – сказал Денис Шмыгаль.

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По расчетам Кабмина, "День К" должен наступить 12 мая. Правда, если смотреть на вышеизложенный план, становится не слишком понятно, как до 12 мая в стране не будет меняться процент новых заболевших, если пик эпидемии прогнозируют как раз на 3-8 мая.

Раньше в правительстве заявляли, что после 24 апреля могут разрешить посещать парки, музеи и библиотеки. Сейчас это решение отложили до конца месяца и прогнозируют, что постепенно выходить из карантина страна будет только после 11 мая.

Правительство вправе продлевать карантин еще долго

Мы решили разузнать у юристов, как долго могут продлевать карантин, исходя из украинского законодательства. Ведь мы помним, что, например, чрезвычайное положение могут вводить только на 30 дней.

Виктория Ковальчук, адвокат адвокатского объединения ESQUIRES, отмечает, что, согласно статье 29 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", карантин устанавливается и отменяется Кабинетом министров Украины.

"Законом предусмотрено, что карантин устанавливается на период, необходимый для ликвидации эпидемии или вспышки особо опасной инфекционной болезни. То есть, нет четких установленных сроков установления карантина, а его длительность обусловлена ликвидацией эпидемии", — говорит Ковальчук.

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Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, в комментарии "Сегодня" отметил, что основной закон, которым следует руководствоваться в контексте карантина — "О защите населения от инфекционных болезней". Эксперт напомнил, что право на свободу передвижения может быть ограничено лишь введением в действие Закона "О чрезвычайном положении", а не постановлением Кабмина.

"Запрет гулять в парках и посещать спортивные площадки является неконституционной мерой, ведь в Украине не введено чрезвычайного положения. В Украине введена только чрезвычайная ситуация, режим которой отличается от чрезвычайного положения тем, что он не ограничивает права и свободы людей", — говорит Ясько.

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Оштрафовать за поход в церковь и поездку на шашлыки все же могут

Ранее мы детально рассказывали о том, можно ли выгуливать в парках других животных, помимо собак, за что могут штрафовать украинцев и что является общественным местом. Но продление карантина попадает как раз на поминальные дни и майские праздники. Мы решили расспросить юристов о том, могут ли оштрафовать украинцев за поход на кладбище, в церковь или же за вылазку на шашлыки.

Согласно постановлениям КМУ, запрещается находиться в общественных местах без масок, ходить группами более чем по два человека и посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибережные зоны. В то же время, Игорь Ясько отметил, что в этом запрете много нюансов.

"Проблема в том, что понятия "лесопарковая зона", "прибрежная зона" не определены законодательством. Лес – это не лесопарковая зона, и если говорить буквально, то пребывание в лесу не является запрещенным. Кроме того, понятие "посещение" также не определено. Парк и сквер могут находиться на вашем пути к магазину, аптеке, посещение которых не запрещено. Это не означает, что стоит долго гулять или сидеть в этих местах, но вот быстро пройти мимо можно и подышать свежим воздухом также. Лучше двигаться ближе к проезжей части и демонстрировать своим видом, что вы направляетесь к магазину, на работу или домой", — говорит Ясько.

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При этом он напомнил, что если костер для жарки шашлыков приведет к повреждению леса или пожару, наступит административная или уголовная ответственность. К тому же, недавно наказания и штрафы за поджоги в Украине существенно увеличили.

В свою очередь Олег Горецкий, управляющий партнер ЮФ "Горецкий и партнеры", поясняет, что оштрафовать за поездку на шашлыки все же могут, да и с кострами нужно быть осторожнее.

"Что касается поджогов, то в связи с новой проблемой – пожарами сразу в нескольких областях страны – с 17 апреля были также увеличены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и введены штрафы за самовольное выжигание растительности или ее остатков. Учитывая запрет с 6 апреля посещения парков, скверов, зон отдых, лесопарков, прибрежных зон, говорить о кострах в лесу нелогично. Но по факту, если костер не влечет за собой нарушение правил безопасности, то за него штрафовать не будут", — говорит Горецкий.

Юрист Станислав Маляр отмечает, что распределение зеленых зон на скверы, парки, леса, кустарники и т.д. является достаточно сложным и человек без специального образования и специальных навыков не сможет установить, отнесены ли определенные зеленые насаждения в категорию парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон.

"Согласно КоАП (Кодексу Украины об административных правонарушениях, — ред.), лицо нельзя привлечь к ответственности, если в его действиях или бездействии нет вины. Вина же заключается в осознании лицом неправомерности своих действий. Если нормативные документы по введению ограничительных мероприятий являются противоречивыми и непонятными, то как человек может осознавать, что нарушает? Из-за многочисленной несогласованности и противоречивости нормативно-правовых актов и несоответствия протоколов об административных правонарушениях в 90% случаев суды отказывают в привлечении людей к административной ответственности", — говорит Маляр.

Несмотря на противоречивое законодательство, с юридической точки зрения лучше все же повременить с выездом на шашлыки, ведь потом придется доказывать свою правоту и невиновность в судах, что отнимает немало времени и нервов. Уже не говоря о том, что эффективность карантина зависит в первую очередь от того, насколько его соблюдают люди.

Что касается посещения кладбищ – поминальные дни перенесли и официального запрета на посещение кладбищ на госуровне нет, но власти настоятельно рекомендуют этого не делать.

"Официального запрета на уровне государства на посещение кладбищ нет. Любое кладбище — коммунальная собственность и местная власть в каждом случае должна принимать решения об ограничениях и ответственности за их нарушения", — говорит Виктория Ковальчук.

Игорь Ясько добавил, что привлечь к ответственности за пребывание на кладбище могут только в том случае, если вы находитесь там группой лиц (больше 2, или 3 вместе с ребенком до 14 лет).

"Такие запреты устанавливает местная власть, а постановление КМУ запрещает проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий. Посещение кладбищ в период Пасхальных праздников может рассматриваться как религиозное мероприятие – например, поминальные дни", — поясняет Ясько.

Что касается посещения церквей, то прихожан также могут оштрафовать, хотя сделать это намного сложнее. Постановление КМУ запрещает проведение религиозных мероприятий, но вот посещать церковь не запрещает.

"Посещение общественных мест возможно при наличии защитной маски или респиратора, однако понятие "общественное место" определено только законодательством о борьбе с табакокурением, не является профильным для целей борьбы с коронавирусом. Хотя логически понятно, что церковь является общественным местом, однако при рассмотрении дела в суде, лицо, в отношении которого составлен протокол, может использовать существующие пробелы в законодательстве", — говорит Маляр.

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Дела о нарушении карантина разваливаются в судах

Мы уже рассказывали о том, что большинство дел о штрафах за нарушение карантинных ограничений в судах просто разваливаются. Эксперты же отмечают, что суды и дальше будут закрывать такие дела.

"Сейчас, в большинстве случаев суды закрывают дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения или в связи с нарушением порядка составления протокола. В случае привлечения лица к ответственности, оно имеет право обжаловать его в апелляционном порядке", — говорит Олег Горецкий.

В свою очередь Игорь Ясько отметил, что штрафов много, но их оформляют нерегулярно и нестабильно. Существуют случаи, когда сотрудники полиции игнорируют нарушения, а есть — когда могут и привлечь за малейшее несоблюдение требований карантина. Поэтому для безопасности граждан юристы советуют придерживаться правил карантина и не подвергать себя риску.

"Если вы будете принципиально не носить маску, посещать без нее церковь, праздновать майские большой компанией на природе, то административный протокол и фиксация нарушения дадут основания наложить на вас штраф в суде. Такое дерзкое нарушение точно не останется без внимания", — говорит Ясько.

О том, как в мире начали ослаблять карантин, смотрите в нашем сюжете:

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