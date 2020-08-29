В Черновцах снова протестуют против "красной" зоны (фото)

В Черновцах, которые внесли в "красную" зону карантина, предприниматели снова вышли на акцию протеста против ужесточения противоэпидемических мер в городе. Об этом сообщает "Молодий Буковинець".

Реклама

В этот раз люди собрались у здания городского совета. Они выступают против закрытия учебных заведений, общественного транспорта и предприятий торговли и питания.

"Я считаю, что закрытие города на карантин нецелесообразно. Таким образом, дети хотят ограничить от социума и общения. Школы обеспечены всем необходимым, то чего нас хотят закрыть?" – заявила одна из участниц протеста, директор частной школы "Надежда" Татьяна Тевтуль.

Отметим, что это – не первая подобная акция протеста в "красном" городе. Первые протесты против карантина горожане устроили еще 25 августа. Тогда местные власти прислушались к протестующим и решили не ужесточать карантин. Но такие их действия незаконными посчитали полицейские, и открыли по этому факту уголовное производство.

В тренде Обстрел автобуса под Харьковом: полицейские установили еще десятки подозреваемых

Реклама

Также смотрите сюжет о том, как изменился бизнес на карантине:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама