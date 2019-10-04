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Крушение АН-12 под Львовом: появились новые подробности и фото

4 октября, 10:56

Жертвами ЧП стали пять человек, еще три – пострадали

Фото: Андрей Садовой, Facebook

Фото: Андрей Садовой, Facebook

Причиной крушения грузового самолета Ан-12 в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" стала нехватка топлива. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель пресс-службы Львовского городского совета Кристина Процак.

"По предварительной информации, у самолета не хватало горючего", - говорится в сообщении.

Также она опубликовала фото с места ЧП.

Напомним, жертвами крушения грузового самолета Ан-12 стали пять человек. Еще троих пострадавших спасатели деблокировали из поврежденного самолета. Их, с травмами разной степени тяжести, госпитализировали в медицинские учреждения Львова.

Как рассказали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 7:10 спасателям поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара самолет Ан-12. Спустя 19 минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. Уже в 7:46 Ан-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

На странице международного аэропорта "Львов" в Facebook сообщили, что грузовой Ан-12 летел из Виго (Испания) на Стамбул (Турция), а в аэропорту "Львов" садился на дозаправку. Полоса закрыта на взлет и посадку.

Кроме того, не так давно в международном аэропорту "Ивано-Франковск" самолет совершил аварийную посадку. Известно, что самолет с пассажирами на борту следовал рейсом Валенсия – Киев. Причина аварийной посадки – неисправность шасси, о которой сообщил датчик.

Кроме этого, мы сообщали, что более 10 человек пострадали в результате задымления в салоне самолета британской авиакомпании British Airways, который приземлился в испанской Валенсии. В результате случившегося три человека отравились дымом, их доставили в медицинские учреждения.

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