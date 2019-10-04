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Появились новые подробности крушения самолета под Львовом

4 октября, 09:43

Депутат Львовского горсовета сообщил о четырех погибших

Фото: Игорь Зинкевич, Facebook

Фото: Игорь Зинкевич, Facebook

В результате аварийной посадки грузового самолета Ан-12 недалеко от международного аэропорта "Львов" погибли четыре человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Аэропорт закрыт на неопределенное время, есть информация о 4 человек погибших", – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Зинкевич сообщал о жертвах ЧП. По информации депутата, на борту грузового самолета было семь человек экипажа и один пассажир.

Напомним, как рассказали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 7:10 спасателям поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара самолет Ан-12. Спустя 19 минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. Уже в 7:46 Ан-12 нашли на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

На странице международного аэропорта "Львов" в Facebook сообщили, что грузовой Ан-12 летел из Виго (Италия) на Стамбул (Турция), а в аэропорту "Львов" садился на дозаправку. Сейчас ведутся поисковые работы, полоса закрыта на взлет и посадку.

Местное издание Tvoemisto.tv сообщает, что на борту, по предварительной информации, было 8 членов экипажа. Сейчас трех из них спасли, они живы. Об этом рассказал представитель ГУ ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

Кроме того, не так давно в международном аэропорту "Ивано-Франковск" самолет совершил аварийную посадку. Известно, что самолет с пассажирами на борту следовал рейсом Валенсия – Киев. Причина аварийной посадки – неисправность шасси, о которой сообщил датчик.

Кроме этого, мы сообщали, что более 10 человек пострадали в результате задымления в салоне самолета британской авиакомпании British Airways, который приземлился в испанской Валенсии. В результате случившегося три человека отравились дымом, их доставили в медицинские учреждения.

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