Кулинарный рекорд в Ивано-Франковске: повара сварили огромную порцию бануша

В Ивано-Франковске установили новый рекорд Украины – повара приготовили почти полторы тонны бануша.

Чтобы сварить 1420 литров старинного гуцульского блюда, кулинарам потребовалось 500 литров молока, 250 литров сметаны, 60 килограммов масла, пять мешков кукурузной крупы и центнер мяса, сообщает "Ранок з Україною".

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Перемешивать такой огромный объем каши в гигантском казане взялся пауэрлифтер Назар Павлив вместе с другими богатырями. А попробовать готовое кушанье предлагали всем желающим жителям и гостям Ивано-Франковська.

Присоединились к ним и представители Национального реестра рекордов Украины: они с радостью зафиксировали новое достижение – такого количества бануша до сих пор не готовил никто.

Ранее мы писали о том, как 48-летний одессит Константин Левченко вырезаетудивительные растения, ящериц, ангелов и демонов по яичной скорлупе. А креативные флористы даже создали свадебное платье из яиц.

Также стоит напомнить о "Волынском Фаберже" – именно так называют Анатолия Бойко. Мужчина более 10 лет создает шедевры из птичьих яиц. Бывший военный начал использовать новую технику – отделка металлом. И вошел в Книгу рекордов Украины, как владелец крупнейшей коллекции экспонатов из яичной скорлупы.

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