Курьез на границе: украинцы перелезли через забор, пока пограничники общались с прессой (видео)

Два человека нарушили правила пересечения границы и попали в объективы видеокамер

На границе с Польшей во время общения с прессой руководства погранслужбы произошел забавный эпизод: двое украинцев перелезли через забор в пункте пропуска "Шегини".

Этот момент заметили журналисты "Твоего города", которые вел стрим.

На ролике можно увидеть, как заместитель начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Алексей Гавел рассказывает об очередях на пункте пропуска, а на этом фоне человек перелезает через забор.

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Позже пограничники заявили, что двое граждан Украины после прохождения всех видов контроля с украинской стороны последовали на выход в направлении польского пункта пропуска. Однако вскоре они перелезли через забор и направились на паспортный контроль на вход в Украину, чем нарушили режим в пункте пропуска.

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Видео: Facebook / Вартові еспресо

Сами правонарушители объяснили, что решили вернуться назад, "оценив размер очереди" на пункте пропуска. В итоге каждый из них заплатил штраф в размере 170 гривен.

Напомним, 29 мая 2020 года возобновили свою работу 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой.

17 июня стало известно, что Украина восстановит пешеходное и автомобильное сообщение с Беларусью и Россией в пунктах пропуска "Дольск" и "Вильча".

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