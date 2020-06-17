Украина решила приоткрыть границу с Россией и Беларусью: где можно проехать

Решение принято в связи с постепенным ослаблением карантинных мероприятий в Украине

Украина восстановит пешеходное и автомобильное сообщение с Беларусью и Россией в пунктах пропуска "Дольск" и "Вильча". Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров.

"Проект акта разработан с целью восстановления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на государственной границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в связи с постепенным ослаблением карантинных мероприятий в Украине и пешеходного движения для граждан Украины и движения автомобильного транспорта в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного транспорта "Дольск" и "Вильча", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Отметим, Кабинет министров на заседании также принял решение о продлении карантина до 31 июля.

Реклама

Читайте также: В Украине продлен карантин: что изменится с 22 июня

В тренде Украина поставила два новых антирекорда по коронавирусу

Согласно последним данным, в Украине заболевание COVID-19 подтверждено у 33 234 человек. Умерли 943 украинца. Выздоровели 14 943 человека.

Напомним, 29 мая 2020 года возобновили свою работу 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой. При этом временно закрытыми оставались все пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью.

О ситуации с коронавирусом в мире смотрите в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама