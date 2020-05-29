Украина открыла границу со странами ЕС и Молдовой

Сегодня ночью, с 0:00 29 мая 2020, возобновили свою работу 66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны. Соответствующее решение ранее принял Кабинет министров. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

При этом временно закрытыми остаются 56 пунктов пропуска.

"Государственная пограничная служба Украины проинформировала о возобновлении работы пунктов пропуска с украинской стороны сопредельные страны, в частности страны ЕС и Республику Молдова, поскольку в перечень пунктов пропуска, которые восстанавливают свою работу, не входят пункты пропуска на участках государственной границы с Беларусью и РФ", - говорится в сообщении.

Как известно в Украине карантин продлен до 22 июня, однако часть ограничений уже смягчили.

Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 28 мая в стране зафиксировано 22 382 случая заболевания COVID-19. Всего в Украине исследовано 322 746 образцов методом ПЦР. 8439 заболевших уже выздоровели, 669 – умерли.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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