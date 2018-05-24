Лебеди с лебедятами обосновали озеро в Ужгороде

Сегодня, 16:42

Лебеди-шипуны прилетели сюда перезимовать еще два года назад, а теперь у них появилось четверо птенцов


Лебединая семья  поселилась в Ужгороде, на озере в спальном микрорайоне. Лебеди-шипуны прилетели сюда перезимовать еще два года назад. А теперь у них появилось четверо птенцов. Белоснежная пара уже выводит малышей на воду.

Местные оберегают красавцев, как могут. Ибо озеро началось настоящее паломничество. Гнездо свитое близко к берегу, а лебеди людей не боятся.

Для посетителей даже подготовили памятку, чтобы не кормили птиц хлебом и громко не разговаривали.

"Эту территорию планировали застроить. На озере ставили крест и говорили, что озера не будет, оно мелеет, это болото и тому подобное. Мне кажется, что лебеди, выводки уток, которых приблизительно 5 выводков, выводки водяных лисух – это знак от природы, вот – озеро живет", – говорит местная жительница Виктория Жуйко.

Напомним, в Киевском зоопарке пополнение: у пары черных лебедей появились птенцы. Сейчас малыши под присмотром родителей плавают в бассейне и лакомятся угощением. Птенцов черного австралийского лебедя впервые показывают посетителям.

А в городе Нетишин Хмельницкой области, где расположена атомная электростанция, устроили туристический аттракцион – на водоеме у АЭС поселились сотни диких лебедей, которые с удовольствием принимают пищу из рук  людей.

Ранее мы писали о том, как принимают спасенных лебедей в Межигорье.
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